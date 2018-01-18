خبير شئون أفريقية: لقاء قادة مصر وإثيوبيا يعكس رغبة البلدين في تجاوز الخلافات (فيديو)

قال زكي البحيري، خبير الشئون الافريقية، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا أصابها بعض التوتر في الفترة الماضية نتيجة التقرير الفني للمكتب الاستشاري الفرنسي حول سد النهضة، متابعا أن الاجتماعات المشتركة بين البلدين توقفت نتيجة عدم رضاء إثيوبيا عن المدخل الاستهلالي للتقرير.



