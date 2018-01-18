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خبير شئون أفريقية: لقاء قادة مصر وإثيوبيا يعكس رغبة البلدين في تجاوز الخلافات (فيديو)

الخميس 18/يناير/2018 - 02:04 م
خبير شئون أفريقية: لقاء قادة مصر وإثيوبيا يعكس رغبة البلدين في تجاوز الخلافات (فيديو)
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ندى محمد
 
قال زكي البحيري، خبير الشئون الافريقية، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا أصابها بعض التوتر في الفترة الماضية نتيجة التقرير الفني للمكتب الاستشاري الفرنسي حول سد النهضة، متابعا أن الاجتماعات المشتركة بين البلدين توقفت نتيجة عدم رضاء إثيوبيا عن المدخل الاستهلالي للتقرير.

وأضاف "البحيري"، في مداخلة هاتفية على فضائية "اون لايف"، اليوم الخميس، أن عقد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة على مستوى القادة في هذا الوقت هام للغاية، وتعكس رغبة البلدين في تجاوز اي خلافات موجودة او اضطراب في العلاقات على جميع المستويات، مشيرا إلى أن المصالح المشتركة هي الداعم لعلاقات الدول على مستوى العالم كله، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يحتاج تطوير العلاقات حتى يمكن تنمية الاقتصادات.
المزيد عن: سد النهضة الرئيس السيسي أخبار مصر إثيوبيا
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