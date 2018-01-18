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سوريا: أي عملية قتالية تركية ضد عفرين ستعتبر عملًا عدوانيًا

الخميس 18/يناير/2018 - 02:03 م
سوريا: أي عملية قتالية تركية ضد عفرين ستعتبر عملًا عدوانيًا
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أسماء العزب
 
أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الخميس، أن أي عملية قتالية تركية ضد عفرين ستعتبر عملًا عدوانيًا، حسبما أفادت فضائية "الحدث الإخبارية".

وأشار إلى أن دفاعاتها الجوية ستدمر أي طائرة تركية تنفذ غارات على أراض سوريا
وتعتبر تركيا قوات وحدات حماية الشعب جماعة "ارهابية" لصلتها القوية بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا.

وقد نشرت تركيا المئات من الجنود وعشرات المدرعات والدبابات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها جماعة هيئة تحرير الشام ( النصرة سابقا)، كما أقامت هناك ثلاث قواعد عسكرية تشرف على منطقة عفرين المجاورة.

وتقع منطقة عفرين على ضفتي نهر عفرين في أقصى شمال غربي سوريا، وهي محاذية لمدينة اعزاز من جهة الشرق ولمدينة حلب التي تتبع لها من الناحية الإدارية من جهة الجنوب، وإلى الجنوب الغربي من البلدة تقع محافظة إدلب، وتحاذي الحدود التركية من جهة الغرب والشمال.
المزيد عن: عمليات قتالية عفرين سوريا تركيا المقداد الخارجية السورية
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