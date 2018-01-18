يحيى: طلبنا التعاقد مع أحد مهاجمي الزمالك مقابل "رجب" وهذا سبب رفض رحيل "جمال"





كشف طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت بأنه إدارة النادي طلبت من الزمالك التعاقد مع أحد مهاجميه مقابل التعاقد مع محمد رجب لاعب الفريق.





وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"الزمالك طلب التعاقد مع محمد رجب لاعب الفريق وعندما سألوني عن رأيي الفني ابلغتهم موافقتي".





وأضاف :"طلبنا من مسئولي الزمالك التعاقد مع أحد لاعبيه وهو مهاجم مقابل الإستغناء عن محمد رجب".





وتابع :"الزمالك وافق على انتقال هذا المهاجم لبتروجيت في صفقة محمد رجب ولكن على سبيل الإعارة".





وأردف قائلاً :"لم أرفض رحيل إسلام جمال للزمالك ولكن أزمة دبش مع المنشطات وراء رفضنا لانتقال جمال للزمالك".





واستطرد قائلاً :"عرضنا أزمة دبش عر العديد من الأطباء واللاعب لا يكذب وما علمته بأنه سيتم إيقافه وموقف الفريق صعب للغاية ومركزنا متأخر في الجدول ونحاول تعديل مركزنا".





واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"أتممنا التعاقد مع كلا من عمر النجدي وعلاء علي وسامح عبد الفضيل".