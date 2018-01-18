ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العتال: يجب تقبل قرارات الجمعية العمومية مثلما حدث مع الأهلي

الخميس 18/يناير/2018 - 02:07 ص
العتال: يجب تقبل قرارات الجمعية العمومية مثلما حدث مع الأهلي
هاني العتال
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

عقب هاني العتال نائب رئيس الزمالك على عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع اليوم بأنه يجب تقبل قرارات الجمعية العمومية مثلما حدث مع الأهلي في 2005.

وقال العتال في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تم ابلاغي بالأمس بوجود اجتماع مجلس إدارة اليوم في السادسة مساءًا وعلمت أن بعض الأعضاء لديهم ظروف سفر ومن الطبيعي عندما يكون هناك ظروف أن يتم إعلامنا".

وأضاف :"نحن منتخبين ويجب تقبل قرار الجمعية العمومية وهذا حدث في 2005 في الأهلي وجاء وقتها العامري فاروق ولم تكن هناك مشكلة".

واختتم العتال تصريحاته قائلاً :"عندما تنتخبني الجمعية العمومية لا استطيع تقديم استقالتي وتربطني بأحمد جلال إبراهيم علاقة قوية وأسرية منذ أن كنا أعضاء مجلس إدارة النادي".

المزيد عن: هاني العتال كورة كرة رياضة العتال الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ساحل العاج
x
18:30
زامبيا
أوغندا
x
21:30
ناميبيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
x
18:00
الزمالك
كأس ملك إسبانيا
ليجانيس
x
22:30
ريال مدريد
دوري VIVA الكويت
كاظمة
x
15:25
التضامن
الكويت
x
17:55
السالمية
دوري نجوم قطر
الأهلي
x
17:35
الخور
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/18/2018 3:20:18 AM