العتال: يجب تقبل قرارات الجمعية العمومية مثلما حدث مع الأهلي

عقب هاني العتال نائب رئيس الزمالك على عدم حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع اليوم بأنه يجب تقبل قرارات الجمعية العمومية مثلما حدث مع الأهلي في 2005.

وقال العتال في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"تم ابلاغي بالأمس بوجود اجتماع مجلس إدارة اليوم في السادسة مساءًا وعلمت أن بعض الأعضاء لديهم ظروف سفر ومن الطبيعي عندما يكون هناك ظروف أن يتم إعلامنا".

وأضاف :"نحن منتخبين ويجب تقبل قرار الجمعية العمومية وهذا حدث في 2005 في الأهلي وجاء وقتها العامري فاروق ولم تكن هناك مشكلة".

واختتم العتال تصريحاته قائلاً :"عندما تنتخبني الجمعية العمومية لا استطيع تقديم استقالتي وتربطني بأحمد جلال إبراهيم علاقة قوية وأسرية منذ أن كنا أعضاء مجلس إدارة النادي".