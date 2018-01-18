عبد الغني يُلمح لتولي "كوبر" قيادة المنتخب الأوليمبي





كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن موعد الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي.





وقال "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تحديد المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي بعد كأس العالم".





وأضاف: " هناك مقترح بتولي الارجنتيني "كوبر" حال استمراره مع الفراعنة الاشراف علي المنتخب الأوليمبي".





وأتم: " من وجهة نظري أري أن المنتخب الأوليمبي مرتبط بالمنتخب الأول ويجب أن يكون مدرب المنتخب الأول مسؤول عن القيادة الفنية للمنتخبين..ولكن سيتم حسم أمر مدرب المنتخب الأوليمبي عقب المونديال".