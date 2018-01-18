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عبد الغني يُلمح لتولي "كوبر" قيادة المنتخب الأوليمبي

الخميس 18/يناير/2018 - 02:03 ص
عبد الغني يُلمح لتولي كوبر قيادة المنتخب الأوليمبي
عبدالغني
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علاء خليف
 


كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن موعد الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي.


وقال "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تحديد المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي بعد كأس العالم".


وأضاف: " هناك مقترح بتولي الارجنتيني "كوبر" حال استمراره مع الفراعنة الاشراف علي المنتخب الأوليمبي".


وأتم: " من وجهة نظري أري أن المنتخب الأوليمبي مرتبط بالمنتخب الأول ويجب أن يكون مدرب المنتخب الأول مسؤول عن القيادة الفنية للمنتخبين..ولكن سيتم حسم أمر مدرب المنتخب الأوليمبي عقب المونديال".

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