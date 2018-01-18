عبد الغني يُلمح لتولي "كوبر" قيادة المنتخب الأوليمبي
الخميس 18/يناير/2018 - 02:03 ص
علاء خليف
كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن موعد الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي.
وقال "عبد الغني" في تصريحات
لبرنامج "الحريف": " تحديد المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي بعد
كأس العالم".
وأضاف: " هناك مقترح بتولي الارجنتيني
"كوبر" حال استمراره مع الفراعنة الاشراف علي المنتخب الأوليمبي".
وأتم: " من وجهة نظري أري أن المنتخب الأوليمبي مرتبط بالمنتخب الأول ويجب أن يكون مدرب المنتخب الأول مسؤول عن القيادة الفنية للمنتخبين..ولكن سيتم حسم أمر مدرب المنتخب الأوليمبي عقب المونديال".