اتحاد الكرة:"كوبر" يستمر مع منتخب مصر بعد المونديال في هذه الحالة





كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن مصير الأرجنتيني "كوبر" المدير الفني للمنتخب المصري، سواء بالبقاء أو الرحيل عن منتخب مصر بعد نهائيات كأس العالم المقبل "روسيا 2018".





وقال "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " الحديث عن مصير "كوبر" مع منتخب مصر بعد المونديال سؤال ليس في محله في الفترة الحالية".





وأضاف: " يجب أن ننتظر مشاركة منتخب مصر بكأس العالم ونتائج الفراعنة في المونديال قبل التفكير في مستقبل "كوبر" مع المنتخب، كما يجب استطلاع رأي المدير الفني في الاستمرار مع المنتخب الوطني.. قد يفكر في الرحيل".





وأتم: " إذا حقق كوبر مع منتخب مصر نتائج جيدة تُرضي الجميع في مونديال روسيا أعتقد أنه لن يكون هناك أي مانع من أن يستكمل مسيرته مع منتخب الفراعنة، خاصة وأنه حقق انجازات رائعة مع المنتخب ونحن سعداء بجهازه الفني".