إنجي علاء توقع "قانون الكارما" بمعرض الكتاب 1 فبراير

تشارك السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، في الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية جديدة بعنوان "قانون الكارما".





‏رواية "قانون الكارما" تصدر عن دار ليان للنشر والتوزيع، وستحتفل إنجي بتوقيع ومناقشة الرواية في الرابعة مساء الخميس الموافق ١ فيراير المقبل على هامش فاعليات معرض الكتاب.



