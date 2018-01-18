إنجي علاء توقع "قانون الكارما" بمعرض الكتاب 1 فبراير
الخميس 18/يناير/2018 - 01:35 ص
الفجر الفني
تشارك السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، في الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية جديدة بعنوان "قانون الكارما".
رواية "قانون الكارما" تصدر عن دار ليان للنشر والتوزيع، وستحتفل إنجي بتوقيع ومناقشة الرواية في الرابعة مساء الخميس الموافق ١ فيراير المقبل على هامش فاعليات معرض الكتاب.
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