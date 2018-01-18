ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنجي علاء توقع "قانون الكارما" بمعرض الكتاب 1 فبراير

الخميس 18/يناير/2018 - 01:35 ص
إنجي علاء توقع قانون الكارما بمعرض الكتاب 1 فبراير
طباعة
الفجر الفني
 
تشارك السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، في الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب برواية جديدة بعنوان "قانون الكارما".

‏رواية "قانون الكارما" تصدر عن دار ليان للنشر والتوزيع، وستحتفل إنجي بتوقيع ومناقشة الرواية في الرابعة مساء الخميس الموافق ١ فيراير المقبل على هامش فاعليات معرض الكتاب.

المزيد عن: نجوم الفن معرض الكتاب مشاهير مسلسلات مزيكا قانون الكارما فن سينما دراما انجي علاء الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ساحل العاج
x
18:30
زامبيا
أوغندا
x
21:30
ناميبيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
x
18:00
الزمالك
كأس ملك إسبانيا
ليجانيس
x
22:30
ريال مدريد
دوري VIVA الكويت
كاظمة
x
15:25
التضامن
الكويت
x
17:55
السالمية
دوري نجوم قطر
الأهلي
x
17:35
الخور
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/18/2018 3:21:18 AM