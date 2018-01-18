نانسي إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد دلال عبد العزيز في الو سينما

بعد نجاحها في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ليلى علوي وإجراءها مداخلة هاتفية معها على الهواء مباشرة بشكل حصري تواصل نانسي تألقها وقدرتها على تطوير برنامجها ألو سينما ، حيث تحتفل فى حلقة اليوم بعيد ميلاد النجمة دلال عبد العزيز والذي يتوافق عيد ميلادها مع شهر يناير وهى من مواليد برج الجدي كالعديد من مشاهير الفن.





ومن المقرر أن يجد الجمهور اكثر من مفاجأة فى هذة الحلقة على غرار الحلقات السابقة من برنامج ألو سينما.





ومن المقرر ان تقوم نانسى بعمل سرد لمشوار النجمة الفنى واهم محطاتها السينمائية والكشف عن معلومات حصرية لم يتم عرضها من قبل عن النجمة دلال عبد العزيز بالاضافة الى عرض مجموعة من أشهر مشاهد أفلامها وعرض تقارير الشارع المصرى بالاضافة الى التواصل الجميل الرائع الذى يتسم بالحب والمودة و الذى تمتاز به نانسى مع جمهورها من المشاهدين من خلال مكالماتهم على الهواء مباشرة.





الو سينما من تقديم الإعلامية المتميزة نانسى ابراهيم تلتقون به ايام الاحد والخميس فى الرابعة والنصف على الهواء مباشرة ويعاد فى الواحدة والنصف فجرا والاعادة الثانية فى الثانية عشرة ظهرا فى اليوم التالى.



