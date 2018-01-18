أخبار برشلونة.. بوسكيتس: سنحاول تعويض النتيجة في مباراة الإياب
الخميس 18/يناير/2018 - 01:28 ص
أحمد عصام
أكد سيرجو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني أن الهزيمه كانت ستأتي عاجلاً ام آجلاً ، وأن هناك جانب مشرق بأن لديهم مباراة عودة أمام إسبانيول.
وأضاف بوسكيتس خلال تصريحات صحفية عقب المباراة
: "اعتقد اننا قدمنا مباراة جيدة بالشوط الاول مع الكثير من الضغط من قبل الخصم
كنا قادرين على الوصول لمرماهم في اكثر من مره".
وتابع : "سنحاول العودة في الاياب قدمنا شوط اول جيد، ولم أري إصابة سيليسين لقد كان ظهري للجمهور لم ارى شيئًا".