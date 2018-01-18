رامي عياش: حققت حلمى بإنشاء جميعه خيرية

قال المطرب اللبناني رامي عياش، انه ابن جبل لبنان، وتقاليد أهل الجبل، هو احترام المرأة، وهذا الذي تعلمه من والدته، والتي قالت له المرأة لابد ان تكون لديك كأميرة أو لا تتزوج من الاساس.





وأضاف خلال لقائه فى برنامج "صالون انوشكا" على قناة DMC قائلا: "لا انكر ان هناك اشخاص كثيرون من الجبل حينما يذهبوا الى المدينة يتغيروا، وتصبح الحياة لهم انانية اكثر من العطاء، وبالنسبة لى زوجتى داليدا موهوبة ومؤمن بموهبتها وعطائها، وهى كان حلمها تعلم جميعه خيرية وهذا نفس حلمى وعملت الجمعيه الخيرية لتعليم الاطفال وساندتنى كثيرا فيها".



