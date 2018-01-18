تشيلسي وسوانزي وويجان يتأهلون للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، تغلب تشيلسي على ضيفه نوريتش سيتي من الدرجة الأولى بشق النفس وبركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 والمباراة الأولى صفر-صفر.





وانتظر تشيلسي بطل الدوري في الموسم الماضي حتى الدقيقة 55 لتسجيل هدف السبق اثر عرضية من البرازيلي كينيدي تابعها البلجيكي ميتشي باتشوايي في الشباك.





وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، جر الايرلندي الشمالي جمال لويس تشيلسي إلى وقت إضافي بعد أن أدرك التعادل للضيوف من متابعة رأسية لعرضية السويسري من اصل الماني تيم كلوزه (90+4).

حالتا طرد في الوقت الإضافي.





وبقيت النتيجة على حالها في الوقت الإضافي الذي طرد فيه لاعبا تشلسي الإسبانييان بدرو رودريغيز (116) لارتكابه خطأ ونيله صفراء ثانية، والفارو موراتا الذي حاول خداع الحكم بالسقوط داخل المنطقة بغية الحصول على ركلة جزاء ونال الانذار الثاني (120).





واحتكم الفريقان لركلات الترجيح فسجل لاعبو تشيلسي الركلات الخمس، فيما أهدر البرتغالي نيلسون اوليفيرا الركلة الأولى لنوريتش.





وفي المباراة الثانية، فاز سوانسي على وولفرهامبتون من الدرجة الأولى أيضا (اللقاء الأول صفر-صفر) بهدفين الغاني جوردان اييو (11) والإيفوراي ويلفريد بوني (69) مقابل هدف للبرتغالي ديوغو جوتا (66).





وفي اللقاء الثالث، تغلب ويغان الذي تعادل في المرة الأولى خارج قواعده 2-2، على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة بدأها المصري سامي سيد مرسي (9)، وأضاف دانيال بيرن (73) وكالوم ايلدر (76) الهدفين الأخيرين.