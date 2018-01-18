عاجل.. أول رد من الرئاسة على سر قول السيسي عدم إعلان الحرب ضد إثيوبيا والسودان





وأضاف "راضي" في مداخلة هاتفية مع قناة dmc الفضائية، أن مصر وأثيوبيا دولتان كبيرتان في القارة الأفريقية، وهذه الزيارة تأتي في إطار الجولة السادسة للجنة العليا بين الدولتين، وهي أول مرة تنعقد على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأثيوبي.



وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم مناقشة عدة ملفات ثنائية، وإبرام عدة مذكرات تفاهم، ومن الطبيعي أن تكون هناك مناقشات لمشكلة سد النهضة ولكن في إطار التفاهم والعلاقات الأخوية.



وأشار إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام لإثيوبيا والسودان، بأن مصر لن تحاربهم، كانت استمرار لسياسة الرئيس بأن مصر دولة مسالمة كل ما تهدف إليه التنمية للشعب، وهي رسالة محبة وسلام للجميع، وكانت لها تأثيرا على الرأي العام في هذه الدو ل.





وأوضح أن الرئيس سيجيب على أسئلة المواطنين من خلال مبادرة "اسأل الرئيس"، في مؤتمر "حكاية وطن" على جلستين، الأولى اليوم الخميس، والثانية يوم الجمعة، نظرا لكثرة الأسئلة.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي "هايلي ماريام ديسالين" إلى مصر تأتي في إطار السياسة المصرية الثابتة في مد الجسور، وفتح قنوات التعاون، على أساس المصالح المشتركة.