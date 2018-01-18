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رامي عياش: زوجتي تتحمل مسؤوليات كبيرة جدا

الخميس 18/يناير/2018 - 01:24 ص
رامي عياش: زوجتي تتحمل مسؤوليات كبيرة جدا
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مريم الشريف
 
كشف المطرب اللبنانى رامى عياش، عن مدى كرهه للسفر فى حين عشق زوجته داليدا للسفر، موضحا انه يسافر كثيرا بحكم عمله ويعانى من مشقات السفر، إلي انه بدأ يتعلم السفر بنظرة داليدا مما جعله يميل الى السفر معها حينما يكون لديه وقت فراغ.

وعن زوجته داليدا علق رامى خلال لقائه فى برنامج "صالون انوشكا" على قناة DMC قائلا: "سلمت داليدا مسئوليات كتير، شغلها، والبيت وابننا ارام، وهى تمثلنى فى غيابى".

وتابع قائلا: "هناك الرجل الشرقى الذى يحترم المرأة وليس جارية فى البيت وهناك الشرقى المتخلف".

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