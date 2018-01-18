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مينا عطا يطرح أغنية "عنقود العنب" قريبًا

الخميس 18/يناير/2018 - 01:19 ص
مينا عطا يطرح أغنية عنقود العنب قريبًا
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شيماء عطية
 
يستعد المطرب الشاب مينا عطا لطرح أحدث أغنياته بعنوان "عنقود العنب" وذلك حصرياً عبر قناة مزيكا.

أغنية "عنقود العنب" كلمات أحمد راشد، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كل من محمد رحيم وكريم عبدالوهاب.

يذكر أن مينا عطا أحد خريجي الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، وحقق شهرة واسعة بعد خروجه من البرنامج.

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