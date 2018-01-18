ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فريق بدر يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين

الخميس 18/يناير/2018 - 01:08 ص
فريق بدر يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين
بدر
طباعة
مصطفى الجندي
 

تعاقد فريق نادي بدر الذي ينافس بدوري القسم الثالث بقيادة المدير الفني طارق فتحي مع ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وصرح عبد الله علي المدير الإداري لفريق بدر بأن التعاقدات الجديدة شملت محمد جلال مهاجم كفر بولين، وأحمد عثمان عشري مدافع نبروة، وإبراهيم بشير الفيل الظهير الأيسر لفريق مياه البحيرة.

وفاز مؤخراً نادي بدر على حساب فريق عثماسون 3-2 أحرزهم محمد عبدالغني هدف، وأحمد مبروك "هدفين" ليصل إلى 11 هدف بالموسم الحالي، ويتصدر قائمة هدافي المجموعة الثامنة "ب" لالقسم الثالث.
المزيد عن: مظاليم كورة كرة فريق بدر رياضة بدر القسم الثالث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ساحل العاج
x
18:30
زامبيا
أوغندا
x
21:30
ناميبيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
x
18:00
الزمالك
كأس ملك إسبانيا
ليجانيس
x
22:30
ريال مدريد
دوري VIVA الكويت
كاظمة
x
15:25
التضامن
الكويت
x
17:55
السالمية
دوري نجوم قطر
الأهلي
x
17:35
الخور
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/18/2018 3:21:18 AM