فريق بدر يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين





تعاقد فريق نادي بدر الذي ينافس بدوري القسم الثالث بقيادة المدير الفني طارق فتحي مع ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





وصرح عبد الله علي المدير الإداري لفريق بدر بأن التعاقدات الجديدة شملت محمد جلال مهاجم كفر بولين، وأحمد عثمان عشري مدافع نبروة، وإبراهيم بشير الفيل الظهير الأيسر لفريق مياه البحيرة.





وفاز مؤخراً نادي بدر على حساب فريق عثماسون 3-2 أحرزهم محمد عبدالغني هدف، وأحمد مبروك "هدفين" ليصل إلى 11 هدف بالموسم الحالي، ويتصدر قائمة هدافي المجموعة الثامنة "ب" لالقسم الثالث.