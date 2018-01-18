رامى عياش: تربيت على صوت ام كلثوم.. وهذة الاغنية كانت ترددها أمى
الخميس 18/يناير/2018 - 01:40 ص
مريم الشريف
كشف المطرب اللبنانى رامى عياش، أن أول أغنية سمعها وقام بغنائها فى طفولته كانت "هو صحيح" للمطربة الكبيرة أم كلثوم،بعدما كانت ترددها دائما والدته في البيت، مشيرا إلى انه لم يكن يعلم معناها.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالون أنوشكا" على قناة DMC قائلا: "تربيت على أصوات مطربين كبار مثل ام كلثوم، فيروز، وديع الصافى، وعبدالحليم حافظ".
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