رامى عياش: تربيت على صوت ام كلثوم.. وهذة الاغنية كانت ترددها أمى

كشف المطرب اللبنانى رامى عياش، أن أول أغنية سمعها وقام بغنائها فى طفولته كانت "هو صحيح" للمطربة الكبيرة أم كلثوم،بعدما كانت ترددها دائما والدته في البيت، مشيرا إلى انه لم يكن يعلم معناها.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالون أنوشكا" على قناة DMC قائلا: "تربيت على أصوات مطربين كبار مثل ام كلثوم، فيروز، وديع الصافى، وعبدالحليم حافظ".



