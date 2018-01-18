عبد الله جورج: متى يجتمع مجلس الزمالك؟.."اللي يعرف يقولنا"





أعرب عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حزنه الشديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع داخل نادي الزمالك، وعدم عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول حتي يومنا هذا.





وقال "جورج" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تم دعوتي لحضور إجتماع مجلس الإدارة وحضرت برفقة هاني العتال وأحمد جلال إبراهيم، ولم يحضر باقي الأعضاء ولا أعلم سبب ذلك ..وياريت "اللي يعرف يقولنا" ".





وأضاف: " اللي يعرف اجتماع مجلس إدارة الزمالك هيكتمل إمتي يقولنا، لا أجد مبرر واضح لما يحدث داخل النادي".





وتابع: " هناك تصرفات مالية تحدث داخل نادي الزمالك يجب أن تكون عبر قرارات لمجلس الإدارة، وبما أن المجلس لم يجتمع حتي يومنا هذا، فأنا أخلي مسؤولية تمامًا من أي تصرفات مالية تحدث داخل النادي ولا أعلم كيف تتم".





وواصل: " لا أعلم كيف تدار الأمور المالية والقرارات التنفيذية والأمور الخاصة بالأنشطة داخل النادي لأن هذه يجب أن تتم عبر مجلس إدارة النادي، وهناك قرارات تتخذ بعيدًا عننا أنا وهاني العتال، وبما أن المجلس لم يجتمع حتي الآن "مش عارف كيف يدار النادي"".





واستطرد: " لا أعترض علي قرار تعيين إيهاب جلال مدير فني للزمالك، ولكنه تم دون إجتماع مجلس الإدارة، والقرار الرسمي لتعيينه لم يخرج حتي الآن نظرًا لعدم إجتماع مجلس الزمالك".





وأردف: " يجب إخطاري بموعد الاجتماع القادم عبر "رسالة نصية" حتي أتمكن من الحضور".





وأتم: " حزين لما وصل الحال إليه داخل نادي الزمالك والوسطاء فشلوا في إنهاء الأزمة، وما يحدث في الزمالك من أفعال لا يجوز أن يحدث في أي مؤسسة".