مصيلحي يشيد بصفقات الاتحاد وماكيدا





أشاد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عقب الفوز على النصر بثلاثية نظيفة بصفقات الفريق وبماكيدا المدير الفني للفريق.

وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"اللاعبون قدموا مستوى رائع أمام النصر وشكلهم كانوا مختلفون و(واقفين على رجليهم)".

وأضاف :"محمد على منذر هو لاعب تونسي ولاعب منتخب تونس وفضل العودة لبلده لأن زوجته كانت ترغب في العودة لبلدها واشترطنا عليه عدم اللعب لغير الاتحاد في مصر".

وتابع :"الأرقام الخيالية لمنذر ومانوتشو سبب استغنائنا عنهم واعتقد أن بناهيني وسيسيه وكابوريا اللذين تعاقدنا معهم أفضل منهم".

وأردف قائلاً :"ماكيدا ساهم في عودة أكثر من لاعب لمستواه أبرزهم الهاني سليمان حارس المرمى بالإضافة إلى أنه حافظ لاعيبة مصر كلها".

واستطرد قائلاً :"لدينا مباراة هامة مع المقاولون العرب الإثنين المقبل الموافق 22 وسنجتمع مع الفريق والجهاز الفني على ستاد الاتحاد السكندري الجديد".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلاً :"الصيانة في ستاد الأسكندرية هي سبب خوضنا مباراة النصر على ملعب برج العرب ولم يتم تحديد ملعب مبارتنا أمام الأهلي في فبراير المقبل".