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نيمار "السوبر هاتريك" يقود سان جيرمان لسحق ديجون بالثمانية

الخميس 18/يناير/2018 - 12:54 ص
نيمار السوبر هاتريك يقود سان جيرمان لسحق ديجون بالثمانية
باريس سان جيرمان
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وكالات
 


سحق باريس سان جيرمان ضيفه ديجون في الجولة 21 من الدوري الفرنسي بثمانية أهداف دون مقابل.

 

أحرز أهداف العملاق الباريسي دي ماريا (هدفين) وكافاني ومبابي ونيمار (أربعة أهداف) في الدقائق الرابعة و15 و21 و42 و57 و73 و77 و83.

 

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 56 نقطة متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يحتل ديجون المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

المزيد عن: نيمار كورة كرة رياضة باريس سان جيرمان
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