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نائب: زيادة الأسعار ثلاث مرات في 16 شهرا "حرام"

الخميس 18/يناير/2018 - 01:38 ص
نائب: زيادة الأسعار ثلاث مرات في 16 شهرا حرام
النائب ممدوح الحسيني
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كساب أحمد علي
 
قال ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الأدوية تحقق مكاسب كبيرة للغاية، وبدلًا من العمل على خفض الأسعار يتم الحديث عن زيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه لا يوجد شيء يذل المريض سوى العلاج.

وتابع "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن زيادة الأسعار ثلاث مرات في 16 شهرا حرام، خاصة أن هناك الكثير من المرضى غير القادرين على شراء الدواء.
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