مصطفى الفقي: علاقة المثقفين برئيس الدولة لم تعد قوية

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، رجل مقاتل لكنه اصطدم بالأزهر ودفع الثمن بعد خروجه من الوزارة.



ولفت "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن علاقة المثقفين برئيس الدولة لم تعد قوية، وجماعة المثقفين لم يعد لديهم حب التقرب من السلطة؛ لأن هذا الأمر لم يعد له بريق.

