"صحة الإسكندرية": تخصيص 8 ملايين جنيه لتطوير مستشفى تكامل بنجر السكر



وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية، أن المستشفى لم تشهد أى تطوير منذ سنة 2005 وأصاب الأهمال بنيتها الأساسية مما جعلها لا تعمل الا بشكل محدود كوحدة طب أسرة وتم الاستعانة بالقوافل العلاجية وتوفير أماكن بديلة لتقديم الخدمة جزئيا، إلا أن ذلك لم يعد كافيا لتقديم خدمة مناسبة لأهل المنطقة، فتم عمل دراسة متكاملة لتطوير المستشفى لتعود لأداء الدور المخطط لها واستجابت الوزارة بتوفير الدعم المالي اللازم للتطوير.



وأضاف "حجازى" أن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان وافق على إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يمكن إنجاز الأعمال المطلوبة فى أقل وقت ممكن لتتحول الوحدة إلى مستشفى تخصصى تقدم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين.



صرح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأن وزارة الصحة وافقت على تخصيص مبلغ 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى تكامل القرية المركزية ببنجر السكر التابعة لإدارة برج العرب الصحية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة برفع كفاءة الخدمة الصحية فى الأماكن النائية والأشد احتياجًا.