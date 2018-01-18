نائب رئيس البورصة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية



وأضاف عادل في حواره مع برنامج "مساء dmc"، أن الارتفاع السعري نتيجة عمليات التحريك مجرد عرض وليس مرض وهو أمر مؤقت.



واوضح عادل أن مصر لديها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها كما تم خفض الواردات بنسبة 50%، متابعًا: "أنشأنا مشروعات بنية تحتية لاستمرار حلقات التنمية وتم إنفاق 2 تريليون جنيه وهي تمثل 8 أضعاف عجز الموازنة".

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الوزراء سيعلن عن مؤشر الفقر كل 3 شهور بدلا من نشره بشكل سنوي.