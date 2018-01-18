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وكيل زراعة البرلمان: مصر رقم واحد في تصدير الموالح

الخميس 18/يناير/2018 - 01:53 ص
وكيل زراعة البرلمان: مصر رقم واحد في تصدير الموالح
هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
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رقية جمال
 
أشاد هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن"، موضحًا أن رسائل السيسي للمواطنين يؤكد دعمه للشعب، ويحفز المواطنين على بذل أقصى مجهود من أجل الوطن.

وأضاف "الحصري"، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، عبر فضائية "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أن الرئيس السيسي تحدث عن مشروع المليون ونصف مليون فدان، مؤكدًا أن الاهتمام بالمجال الزراعي سيدر دخلًا في الاقتصاد المصري، حيث إن صادرات مصر من الزراعة بدأت تنمو بشكل كبير.

وتابع: "الدولة رقم واحد في تصدير الموالح، ولازم نعمل على زيادة الرقعة الزراعية من أجل تعويض التعدي علي الأراضي اثناء الثورة".
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