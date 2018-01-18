خبير عسكري يؤكد: لا يوجد "دواعش" في مصر

قال الخبير العسكرى حاتم صابر، إن مصر تعرضت لمؤامرات دولية استهدفت إحباط المصريين، ولكن ذلك لم يحدث، مضيفا أن الحقائق أصبحت واضحة والأمن استعاد عافيته وقادر على المواجهة.



وأضاف في حواره مع برنامج "مساء dmc"، أنه لايوجد تنظيم "داعش" في مصر والإعلام الخارجي يحاول تصدير صورة مغلوطة عن وجود التنظيم في مصر.

