ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير عسكري يؤكد: لا يوجد "دواعش" في مصر

الخميس 18/يناير/2018 - 01:03 ص
خبير عسكري يؤكد: لا يوجد دواعش في مصر
الخبير العسكرى حاتم صابر
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الخبير العسكرى حاتم صابر، إن مصر تعرضت لمؤامرات دولية استهدفت إحباط المصريين، ولكن ذلك لم يحدث، مضيفا أن الحقائق أصبحت واضحة والأمن استعاد عافيته وقادر على المواجهة.

وأضاف في حواره مع برنامج "مساء dmc"، أنه لايوجد تنظيم "داعش" في مصر والإعلام الخارجي يحاول تصدير صورة مغلوطة عن وجود التنظيم في مصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ساحل العاج
x
18:30
زامبيا
أوغندا
x
21:30
ناميبيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
x
18:00
الزمالك
كأس ملك إسبانيا
ليجانيس
x
22:30
ريال مدريد
دوري VIVA الكويت
كاظمة
x
15:25
التضامن
الكويت
x
17:55
السالمية
دوري نجوم قطر
الأهلي
x
17:35
الخور
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/18/2018 3:21:18 AM