"الرميحي" متحدثاً رسمياً لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

أصدر الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" الدكتور فيصل بن سعد الشثري، اليوم الأربعاء، قراراً بتكليف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بندر بن عبدالله الرميحي، متحدثاً رسمياً باسم الأمانة.





جدير بالذكر أن "الرميحي" سبق وأن شغل منصب مدير إدارة البرامج الوقائية بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ويمتلك خبرة طويلة في مجال البرامج الوقائية والإعلامية في مجال مكافحة المخدرات، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للعلاقات والإعلام، ومتحدثاً رسمياً لأمانة اللجنة. وفق صحيفة "سبق"







