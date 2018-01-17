الجمعة.. الأوبرا تحيي الذكرى الأولى لرحيل سيد حجاب

في الذكرى الأولى لرحيل الشاعر الكبير سيد حجاب الذي أثرى الساحة الفنية المصرية والعربية بمجموعة ضخمة من الإبداعات الخالدة.





تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة كورال أطفال الأوبرا وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 يناير على المسرح الكبير يتضمن نخبة من أعماله التي شكلت جزء من الوجدان الفني وارتبطت في أذهان الجمهور بالعديد من القيم السامية وتم توظيفها في أعمال درامية ناجحة منها أرابيسك، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، ليالي الحلمية، الأيام، الشهد والدموع، البحار مندي، العائلة.





ويعد سيد حجاب أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده تعاون مع كبار الملحنين مثل عمار الشريعي وبليغ حمدي كما تغنى بكلماته أشهر المطربين.





اشتهر سيد حجاب بكتابة أشعار تترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني والوسية.





كما برع في الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية.





نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012 ورحل عن عالمنا في يناير 2017 تاركا خلفه إرثا فنيا خالدا.