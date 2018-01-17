عبد الحفيظ: اتفقنا مع 7 لاعبين على التجديد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاق مع السبعة لاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي نهاية الموسم الحالي،لتجديد التعاقد معهم.

وقال عبد الحفيظ في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" :"هناك اتفاق مبدئي مع اللاعبين الـ7 على تجديد تعاقدهم مع النادي، وسوف نعلن ذلك رسميًا في الوقت المناسب".

وأضاف عبد الحفيظ "وجهات النظر متقاربة بيننا وبين اللاعبين، وسيتم التجديد رسميا لهم، لأننا الفريق بحاجة لخدماتهم".