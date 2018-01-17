ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبد الحفيظ: اتفقنا مع 7 لاعبين على التجديد

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:53 م
عبد الحفيظ: اتفقنا مع 7 لاعبين على التجديد
سيد عبد الحفيظ
طباعة
علي نبوي
 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاق مع السبعة لاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي نهاية الموسم الحالي،لتجديد التعاقد معهم.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" :"هناك اتفاق مبدئي مع اللاعبين الـ7 على تجديد تعاقدهم مع النادي، وسوف نعلن ذلك رسميًا في الوقت المناسب".

 

وأضاف عبد الحفيظ "وجهات النظر متقاربة بيننا وبين اللاعبين، وسيتم التجديد رسميا لهم، لأننا الفريق بحاجة لخدماتهم".

 

المزيد عن: سيد عبد الحفيظ الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
سوريا
0
x
13:30
0
فيتنام
كوريا الجنوبية
2
x
13:30
0
أستراليا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
18:30
-
غينيا
موريتانيا
-
x
21:30
-
السودان
كأس رئيس الدولة الإماراتي
بني ياس
-
x
15:05
-
الوصل
العين
-
x
18:05
-
الظفرة
النصر
-
x
18:05
-
دبا الفجيرة
كأس الإتحاد الإنجليزي
تشيلسي
-
x
21:45
-
نوريتش سيتي
سوانزي سيتي
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
ويجان أثليتيك
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأسيوطي سبورت
0
x
14:30
1
الرجاء
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
النصر
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الإسماعيلي
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:00
-
سانت إيتيان
جانجون
-
x
20:00
-
ليون
تولوز
-
x
20:00
-
نانت
ليل
-
x
20:00
-
رين
أميان
-
x
20:00
-
مونبلييه
أنجيه
-
x
20:00
-
تروا
باريس سان جيرمان
-
x
22:00
-
ديجون
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
-
x
20:00
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
20:00
-
إشبيلية
إسبانيول
-
x
22:00
-
برشلونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/17/2018 2:59:16 PM