سويسرا تعتزم التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبى

حصل الحزب الشعبى القومى السويسرى، على الموافقة لجمع التوقيعات للتصويت على تعديل الدستور، للسماح لمسؤولى سويسرا، وحده عن سياسة الهجرة.





ويعارض الحزب الشعبى، الذى يقوده رجل الأعمال الملياردير كريستوف بلوشير، اتفاق حرية حركة الأشخاص "شينجن"، ولكن اقتراحه بالتخلى عن الاتفاقية الحدودية الأوروبية يعارضه أطرافاً رئيسية أخرى فى البلاد.

ويوجد أمام الحزب الآن 18 شهراً لجمع 100 ألف توقيع، وبعدها ستنظر الحكومة والبرلمان في الاقتراح قبل طرحه للتصويت.





وستؤدى الحملة إلى نقاش طويل الأمد داخل سويسرا حول علاقتها مع بروكسل، وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اريك نوسباومر، إنّ الموافقة ستعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورفضت سويسرا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن ما يقرب من ربع سكانها البالغ عددهم 8 مليون نسمة أجانب، وأكثر من 300 ألف من مواطني الاتحاد الاوروبي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ودول أخرى ينتقلون عبر الحدود للعمل في البلاد كل يوم.

كما تخضع التجارة لأكثر من 120 معاهدة ثنائية، والاتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص - الذي يعتبر مبدأ أساسيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال مجموعة من المعاهدات الموقعة في عام 1999.