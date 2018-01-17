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لغز سجن فارسي في العراق لم يفك سره حتى الآن

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:51 م
لغز سجن فارسي في العراق لم يفك سره حتى الآن
سجن فارسي - أرشيفية
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وكالات
 

ما يزال السجن الفارسي الذي يقع على بعد 40 كم شمال شرقي مدينة بعقوبة العراقية، بسراديبه يثير كثيرا من التساؤلات، وما تزال أسراره غامضة بعد.

 

ولم يطمس الزمن والتقلبات المناخية معالمه، التي يمكن مشاهدتها من بعيد في قضاء المقدادية بديالا، لكن الغموض يكتنفه بسراديبه العميقة وأبراجه العالية.

 

وفي حديث لقناة "السومرية نيوز" قال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي إن "الزندان هو سجن فارسي أنشئ في عهد الدولة الساسانية قبل نحو ألفي سنة، وهو كما يقال سر فارسي في أرض عراقية بالوقت الراهن".

 

وأوضح التميمي، أن "الزندان موقع أثري مهم، لكنه مهمل في كل التفاصيل، رغم أنه قد يوثق لمرحلة تاريخية مهمة، وربما يكشف خفايا لو تم الاعتناء به من قبل الفرق الأثرية المختصة".

 

المزيد عن: مدينة بعقوبة العراقية لغز سجن فارسي سجن فارسي العراق
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