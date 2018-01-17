والد الطفلة أشرقت أحمد نجمة "ذا فويس كيدز" يكشف كواليس ومفاجآت مرحلة المواجهة وما بعدها (فيديو)

استطاعت الطفلة أشرقت أحمد، أن تأسر قلوب أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة في تجربة الأداء من برنامج "ذا فويس كيدز"، بعد غنائها "أما براوه"، للفنانة نجاة الصغيرة، حتي إنه قام كل منهم ببذل كل مايمكن لإلتحاقها بفريقة لما تمتاز من صوت يمكنها من تقديم الكثير من الألوان الغنائية لتختار هي في النهاية الانضمام لفريق الفنان تامر حسني.









وقد خاضت في حلقة المواجهة من برنامج "ذا فويز كيدز"، تنافس قوياً من خلال أدائها لأغنية "اللي تعبنا كتير في هوانا"، مع إثنين آخرين من أجمل الأصوات لتحظي علي إختيار صوتها للإستمرار في المرحلة التالية من البرنامج.









وانتشر فيديو جديد للطفلة أشرقت أحمد مع والدها الملحن أحمد سعد، وهما يتدربان علي أغنية "غنيلي شوية"، من أجل أدائها في مرحلة العروض المباشرة من برنامج "ذا فويز كيدز"، مما جعل البعض يحذر والد أشرقت من الإستمرار في كشف كواليس مشاركة إبنته في البرنامج بعد أن تسبب في حرق المفاجأة، حيث قد كان كشف مسبقاً عن طريق الخطأ عن تأهل إبنته إلي مرحلة المواجهة وهي أول مفاجأة قد كشفها.









