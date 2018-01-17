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"أمير عسير" يستقبل فريق الأسطول الشرقي للدراجات الهوائية

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:35 م
أمير عسير يستقبل فريق الأسطول الشرقي للدراجات الهوائية
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الفجر السعودي
 
استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بديوان الإمارة، فريق "دارج الأسطول الشرقي" للدراجات الهوائية، يتقدمهم قائد الحملة الملازم أول ناصر بن عبدالله السويداء.

وفي بداية اللقاء، أكد أمير عسير أهمية ممارسة الرياضة؛ لما لها من فوائد صحية ونفسية؛ مشدداً على ضرورة المساهمة الاجتماعية لخدمة الدين ثم الوطن. وفق صحيفة "سبق"

وأوضح قائد الحملة الملازم أول "السويداء" أن الفريق انطلق من قاعدة الملك عبدالعزيز بالجبيل كمحطة أولى، مروراً بمنطقة الرياض ومنطقة عسير، وتكون محطته الأخيرة قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد الجنوبي، ولمدة 15 يوماً، يقطع فيها الفريق المكون من تسعة دراجين ما يزيد على 1900 كيلو متر، تحت شعار "جنودنا في قلوبنا"، وتهدف الحملة إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي.

وفي نهاية اللقاء وقّع أمير المنطقة على لوحة الوصول لمنطقة عسير والْتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.


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