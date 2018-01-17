حكومة التشيك توافق على الاستقالة بعد إخفاقها في نيل ثقة البرلمان

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن حكومة بلاده وافقت على تقديم استقالتها على خلفية إخفاقها في الفوز بتصويت إلزامي على ثقة مجلس النواب، الأمر الذي يجبرها على الاستقالة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن بابيش قوله، إنه سيطلب تحديد مقابلة مع الرئيس ميلوش زيمان، لتقديم استقالة حكومته التي هى حكومة أقلية له بصورة شخصية.

من جانبه، قال الرئيس التشيكي إنه سيمنح بابيش فرصة ثانية لتشكيل حكومة جديدة ، وأوضح متحدث باسم زيمان أن الرئيس قد يقبل الاستقالة بنهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا للجارديان، سيقرر البرلمان التشيكي بعد غد الجمعة ما إذا كان سيرفع الحصانة عن بابيش أم لا ، فيما تواصل الحكومة العمل إلى حين إجراء مفاوضات بشأن تشكيل حكومة بديلة في عملية قد تستغرق أسابيعا أو شهورا.

يذكر أن الرئيس ميلوس زيمان - الذي يعين رؤساء الوزراء - كان ق كلف بابيش بتشكيل حكومة جديدة ، بعدما حصل حزب بابيش على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات في شهر أكتوبر الماضي بفارق كبير، لكنه لم يستطع أن يحقق أغلبية برلمانية ، ورفضت أحزاب أخرى بعد ذلك دعم حكومة الحزب المقترحة لأسباب على رأسها أن بابيش يخضع للتحقيق في مزاعم فساد.