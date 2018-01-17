الزمالك يسعى لوقف نزيف النقاط في مواجهة الداخلية

سيبحث الزمالك عن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد، إيهاب جلال، والعودة لهز الشباك بعد صيام دام 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يواجه الداخلية في الجولة الـ 19 بعد غد الخميس.





وتولى جلال قيادة الزمالك قبل ساعات من الخسارة 3-0 في القمة المحلية أمام الغريم التقليدي الأهلي، الأسبوع الماضي ثم تعادل بدون أهداف مع الإنتاج الحربي يوم الأحد.





وقبلها خسر 1- 0 أمام طلائع الجيش في آخر مباراة للمدرب المقال نيبوشا يوفوفيتش.





ولحل الأزمة الهجومية تعاقد الزمالك، صاحب المركز الخامس حاليا بفارق 12 نقطة عن الصدارة، مع الغاني نانا بوكو، وعماد فتحي، حيث سبق لهما اللعب تحت قيادة جلال في مصر للمقاصة.





لكن لم تتحدد إمكانية مشاركتهما أمام الداخلية الذي يمر بفترة جيدة، ولم يخسر في آخر 4 مباريات.





ويتطلع الإسماعيلي للتمسك بالصدارة، واستعادة توازنه بعد التعادل بدون أهداف مع الاتحاد السكندري، في الجولة السابقة وذلك عندما يواجه المقاولون العرب، غدا الأربعاء.





ويتصدر الإسماعيلي، الذي لم يتوج باللقب منذ 17 عاما، الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان، سيلعب الأولى منهما اليوم الثلاثاء ضد الجيش والفوز سيمنحه الصدارة.





وقال أبو طالب العيسوي، مدرب الإسماعيلي: "لا أشعر بالقلق والروح التي يتمتع بها اللاعبون تجعلني أثق في قدرتنا على المنافسة على القمة".





وأضاف: "مشوار الدوري لا يزال طويلا وضياع نقطتين أمام الاتحاد لا يعني نهاية العالم".





ويأمل الإسماعيلي في استغلال تعثر المقاولون، صاحب المركز السابع الذي بدأ الموسم بشكل رائع ثم تراجع مؤخرا وخسر أمام الرجاء متذيل الترتيب في الجولة الماضية.





وقال محمد عودة مدرب المقاولون: "درس الهزيمة أمام الرجاء كان قاسيا، وأوقف مسيرتنا نحو المربع الذهبي لكن لا نملك خيارا سوى الفوز في اللقاء المقبل رغم قوة المنافس".



