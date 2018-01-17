الهداف التاريخي لإسبانيا: سأقاتل من أجل اللحاق بمونديال روسيا

أكد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، ديفيد فيا، أنه سوف "يعمل بجد"، من أجل أن يستدعيه المدير الفني لـ"الماتادور"، جولين لوبيتيجي، لقائمة مونديال روسيا 2018.





وخلال مقابلة، أجراها في مدينة ميامي الأمريكية، مساء الثلاثاء، قال مهاجم نيويورك سيتي، الذي سجل 59 هدفا في 98 مباراة، خاضها بين صفوف منتخب إسبانيا، إنه يدرك أن لوبيتيجي "يراقبه"، مثل "مهاجمين آخرين مرشحين" لدخول قائمة "لا روخا"، لبطولة كأس العالم المقبلة.





وأوضح: "في النهاية سيكون القرار له (لوبيتيجي) فيما يتعلق باللاعبين الأجدر.. ما سأقوم به هو أنني سأنافس وسأتدرب، على أعلى مستوى، من أجل أن أمنح أقصى ما عندي".





وكان فيا قد عاد لمنتخب إسبانيا، في سبتمبر الماضي، عقب غياب دام ثلاث سنوات، للمشاركة في مباراتين حاسمتين، خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على الرغم من أنه لم يلعب سوى بضع دقائق، بسبب معاناته من إصابة آنذاك.





وخاض فيا (36 عاما) ثلاث بطولات لكأس عالم: في ألمانيا 2006، وجنوب إفريقيا 2010 (التي فازت بها إسبانيا)، والبرازيل 2014.





وعن المونديال القادم في روسيا، اعتبر الهداف التاريخي لمنتخب "لا روخا"، أن إسبانيا تعد واحدة من المرشحين، للفوز بالبطولة العالمية، لأنها "تحظى بأفضل اللاعبين ومدرب كبير".





وعلى الرغم من ذلك، حذر من أن الأمور "تتغير كثيرا" في عالم كرة القدم، وأنه "ما زال هناك الكثير من الوقت"، على موعد انطلاق البطولة.





واستخدم فيا نفس المفهوم، للتحدث عن فريقه السابق برشلونة، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، بفارق كبير عن ملاحقيه (تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و11 عن فالنسيا الثالث، و19 نقطة عن غريمه التقليدي، ريال مدريد، الرابع).



