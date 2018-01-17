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البيتكوين تفقد 7% من قيمتها بالأسواق العالمية

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:31 م
البيتكوين تفقد 7% من قيمتها بالأسواق العالمية
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 واصلت عملة البتكوين خسائرها الحادة التى منيت بها فى الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة فى المئة اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق على العملة التى ارتفعت قيمتها سريعا فى السنة الأخيرة.

وانخفض سعر أكبر وأشهر عملة رقمية فى العالم إلى 10567 دولارا فى بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج، بالقرب من أدنى مستوياتها فى ستة أسابيع البالغ 10162 دولارا والذى لامسته الجلسة الماضية. وبلغ أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة 11794.07 دولار.

وقادت بتكوين موجة انخفاض فى العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وتراجعت بتكوين 25 بالمئة فى جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أكبر انخفاض يومى فى أربعة أشهر. وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذى سجلته فى ديسمبر كانون الأول حين ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين فى المئة خلال العام
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