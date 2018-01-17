"الاستثمار": زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2 % خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 شهد زيادة فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 15.2 % مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2016 - 2017، لتصل إلى نحو 78.1 مليار جنيه.



كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 مقارنة بالعام المالى السابق بنسبة 53.1 % لتبلغ 150 مليار جنيه.



وقالت الوزارة - فى نشرتها الشهرية المنشورة عبر الموقع الالكترونى للوزارة - " إن شهر ديسمبر 2017 شهد زيادة فى اجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها والتى شهدت توسعات بنسبة 58.8% لتبلغ نحو 2095 شركة (1749 شركة تأسيس + 346 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1319 شركة خلال شهر ديسمبر 2016.



وأوضحت النشرة أنه تمت زيادة رؤوس الأموال المصدرة خلال شهر ديسمبر بنسبة 126.7 % مقارنة بشهر ديسمبر 2016، لتبلغ نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2016.



كما ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 227.1 % لتبلغ نحو 808 مليون جنيه مقارنة بنحو 247 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2016.



وتصدر قطاع الخدمات الشركات التى تم تأسيسها فى ديسمبر 2017 بنسبة 51.3 % تليه قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة والسياحة على الترتيب،وذكرت النشرة أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال شهر ديسمبر 2017 نحو 7.5 ألف فرصة عمل.



وعلى صعيد فض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، بلغ عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات منذ الجلسة العشرين بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة الثلاثين بتاريخ 10 ديسمبر 2017 نحو 335 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة نحو 12.4 مليار جنيه.



وفى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بلغ إجمالى قيمة التداول فى البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2017 نحو 26.9 مليار جنيه، أما التداول فى بورصة النيل فسجل قيمة قدرها 61.7 مليون جنيه.



وبالنسبة لتعاملات المستثمرين؛ سجلت تعاملات المصريين نسبة 69 % من إجمالى تعاملات السوق خلال شهر ديسمبر 2017 بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.9 % والعرب على 1.1 %.



وفيما يخص قطاع التنمية والتعاون الدولى، بلغ إجمالى قيم التمويلات والمنح بنهاية يونيو 2017 نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت نسبة المسحوبات فى 30 يونيو 2017 نحو 16.5 مليار دولار.