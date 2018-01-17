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اختيار الاستقلالى "روجر تورنت" رئيساً للبرلمان الكتالونى

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:37 م
اختيار الاستقلالى روجر تورنت رئيساً للبرلمان الكتالونى
روجر تورنت
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خاطر عبادة
 

أصبح الاستقلالى "روجر تورنت" الرئيس التاسع للبرلمان الكتالونى، الذى انعقد اليوم لأول مرة منذ استعادة الحكم الذاتى فى ضوء انتخابات 21 ديسمبر الماضى.


وتمّ اختيار النائب الجمهورى اليسارى من قبل 65 نائباً مؤيداً للاستقلال، فى برلمان يسيطر عليه الانفصاليين.

 

وأشارت وكالة "افى" الإسبانية، إلى أنّه ليس هناك اتفاق بين الأحزاب لإعادة انتخاب كارلس بوتشمون، الهارب فى بلجيكا، لرئاسة الإقليم، والذى اقترح أن يكون رئيساً للإقليم من الخارج، بعد فوز قائمته "معاً من أجل كتالونيا".


وتراقب الحكومة الإسبانية عملية تشكيل البرلمان الكتالونى، حيث ترفض منح التصويت لـ5 نواب انفصاليين صدر بحقهم الحبس الاحتياطى بتهمة التمرد والتحريض، بينهم بوتشمون، ونائبه السابق أوريول جونكيراس.

المزيد عن: كتالونيا عالم روجر تورنت برلمان كتالونيا اخبار
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