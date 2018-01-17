الذهب يتراجع بنسبة 0.3% فى المعاملات الفورية

بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققتها فى المعاملات المبكرة ليجرى تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات.



وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1334.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1343.91 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ولامس الذهب أقوى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار للأوقية يوم الاثنين.



ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1335.40 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3 % إلى 90.684 بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 البالغ 90.113 فى وقت سابق من الجلسة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام ولكن بوتيرة تدريجية.



ويتأثر الذهب كثيرا بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية التى تؤدى لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحائزى المعدن الأصفر بينما تعزز الدولار المقوم به المعدن.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم فى المعاملات الفورية 0.6 فى% إلى 1100 دولار للأوقية. وتراجع المعدن نحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1138 دولارا للأوقية يوم الاثنين.



ويواصل البلاديوم موجة ارتفاع فى الوقت الذى تغذى فيه زيادة الطلب على المعدن من قطاع السيارات مخاوف بشأن المعروض، وتراجعت الفضة 0.3 فى%إلى 17.15 دولار للأوقية.



واستقر البلاتين تقريبا دون تغيير يذكر عند 998 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1006.60 دولار.



