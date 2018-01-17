منى زكي: بحب مهرجان "لاء لاء"

قالت النجمة منى زكي، إنها تحب أغاني الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وأصالة، معربًة عن حبها لألبومها الأخير وتفضل منه تحديدًا أغنية "يوم الرحيل".





وأكدت زكي، ذلك خلال استضافتها ببرنامج "اصحى باينرجي" المذاع عبر راديو إينرجي، حبها لأغاني المهرجانات الشعبية وتحديدًا مهرجان "العب يلا"، ومهرجان "لاء لاء".





يُذكر أن مهرجاني "العب يالا" و "لاء لاء" من أكثر المهرجانات المحققة نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حاليًا.