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تراجع المؤشرات اليابانية خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:32 م
تراجع المؤشرات اليابانية خلال تعاملات اليوم
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 تراجع المؤشر نيكى للأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع انخفاض أسهم التعدين والنفط والشحن فى حين تراجعت الأسهم المرتبطة بعملة البتكوين بعد أن واصلت قيمة العملة الرقمية انخفاضها الحاد بفعل مخاوف من تشديد القواعد التنظيمية.

وهبط المؤشر نيكى القياسى 0.4 % إلى 23868.34 نقطة. وتراجعت قطاعات التعدين والنفط والشحن لتخسر مكاسب حققتها فى الآونة الأخيرة إذ تراجعت مؤشراتها 1.3  % و 2.8  % و1.1 % على الترتيب.

وانخفضت أسهم إنبكس كورب 1.2% وشوا شل سيكيو 2.6% وميتسوى أو.إس.كيه لاينز 1.2 فى %.

وواصلت بتكوين انخفاضها الحاد الذى سجلته فى الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة بالمئة اليوم.

وينتاب المستثمرين القلق من احتمال أن تضيق جهات تنظيمية الخناق على العملة الرقمية التى ارتفعت قيمتها سريعا فى السنة الأخيرة.

وانخفضت أسهم شركة ريميكس بوينت اليابانية لتداول العملات الرقمية أربعة بالمئة وتراجعت أسهم سيريس 14 % وأسهم جي.إم.أو انترنت لتقديم خدمات الانترنت ثمانية فى المئة
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