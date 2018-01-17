كيفية تحضير الخضار بالفرن؟

المقادير

حبتان كبيرتان من البصل.

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البطاطس.

حبتان من الباذنجان.

حبة كبيرة من الكوسا الخضراء.

أربع حبات كبيرة الحجم من الطماطم (البندورة).

صغيرة من الروز ماري. ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ملعقة صغيرة من الريحان.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

ملعقة صغيرة من البصل المجفف.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

القليل من زيت الزيتون.

القليل من جبن البارميزان.





طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح باستعمال قطاعة الخضروات اليدوية بحيث تكون الشرائح رقيقة جداً.

نقطع حبات البطاطس إلى شرائح رقيقة.

نقطع الباذنجان والكوسا والطماطم إلى شرائح رقيقة أيضاً.

نقوم بخلط البهارات في طبق صغير (الروزماري، الأوريجانو، الريحان، الشطة، البصل، الملح والفلفل) ونقلبهم بشكل جيد حتى تختلط المكونات جيداً.

نوزع شرائح البصل في صينية الفرن، ثم نضع القليل من خليط البهارات عليه.

نضع القليل من زيت الزيتون على الصبل.

نوزع شرائح البطاطس ثم نكرر ونزوع القليل من خليط البهارات والقليل من زيت الزيتون.

نوزع شرائح الباذنجان ثم ننثر القليل من خليط البهارات وزيت الزيتون.

نعاود الكرة ونضع في هذه المرة شرائح الكوسا، ونضع القليل من البهارات وزيت الزيتون.

ثم نوزع شرائح الطماطم ونضع باقي خليط البهارات.

نضع القليل من زيت الزيتون على الخضراوات، ثم القليل من جبن البارميزان على سطح الخضراوات.