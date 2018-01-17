شاهد.. ترامب يطرد صحفي CNN من البيت الأبيض

في واقعة لافتة، طرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير مراسلي البيت الأبيض لشبكة التلفزة الأمريكية "سي إن إن"، جيم أكوستا، أمس الثلاثاء، من البيت الأبيض.

وحدثت الواقعة أمام الكاميرات في المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده ترامب ورئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، الذي يزور الولايات المتحدة.

وأصر أكوستا على مقاطعة ترامب بأسئلة ألقاها بصوت مرتفع حول العبارة المسيئة التي نسبت إلى الرئيس الأمريكي في اجتماع مغلق سابق عند الإشارة إلى المهاجرين من السلفادور وهايتي وإفريقيا، وهو ما نفاه ترامب.

وقال الصحفي منفعلا: "سيدي الرئيس: هل قلت حقا إنك تريد مهاجرين من النرويج؟ هل قلت إنك تريد مزيدًا من الناس من النرويج؟".

وهنا التفت إليه ترامب ورد: "أريد مهاجرين من كل مكان".

ولكن أكوستا واصل مقاطعة كل الصحفيين بصوته المرتفع، وكرر السؤال عن إمكانية استقبال مهاجرين في الولايات المتحدة من الملونين، وهنا جاءت مفاجأة ترمب بكلمة واحدة: "اخرج".

وعلى الفور تدخل مساعدون لترمب، وقادوا الصحافي إلى خارج البيت الأبيض تنفيذا لأمر الرئيس.

وقال أكوستا لاحقا إن مساعدي الرئيس صرخوا في وجهه.

وانتقد الرئيس الأمريكي مرارًا في تغريداته تغطية شبكة "سي إن إن" لأخبار إدارته، وشكك في مصداقيتها ومهنيتها.