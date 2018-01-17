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"مرسي" لقاضى "التخابر مع حماس": "عايز اتكلم"

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:30 م
مرسي لقاضى التخابر مع حماس: عايز اتكلم
المستشار محمد شيرين فهمي - أرشيفية
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مروة هيكل
 
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية، وقبل فض الأحراز طلب الرئيس المعزول الحديث للمحكمة.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وطالب الرئيس المعزول الحديث لهيئة المحكمة لمدة دقيقة بعد انتهاء إجراءات إثبات حضور المتهمين "عايز اتكلم"، وفيما وجه رئيس المحكمة حديثه لمرسى قائلا:" سنسمح لك بالحديث بعد فض الأحراز".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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