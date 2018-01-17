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جمعية توعي أطفال المدارس عن ترشيد استهلاك المياه من خلال الفن في الأقصر

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:30 م
جمعية توعي أطفال المدارس عن ترشيد استهلاك المياه من خلال الفن في الأقصر
صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
نظمت جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، برنامجًا ثقافيًا لتوعية طلاب المدارس، لتوعية الأطفال من خلال الفن، بحضور طه بخيت وكيل الوزارة بالمحافظة.

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع طلاب المدارس، حيث تم عقد لقاء بعنوان "ترشيد استهلاك المياه"، وعبر الأطفال بالرسومات الرائعة عن أهمية توفير المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك.

كما نظمت الجمعية لقاء آخر بعنوان "تنمية ثقافية" للتلاميذ من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الخامس الابتدائي، حيث تناول اللقاء فقرة مناقشة مع الأطفال ثم فقرة تأمل، وأعقب ذلك فقرة تعبير حر من خلال الرسم والتلوين.

كما قدمت جمعية الصعيد للتربية والتنمية وتوعية الأطفال من خلال الفن، فقرة بعنوان "لا للتحرش"، حيث تم توضيح بعض النقاط الهامة للأطفال لتوعيتهم وكيفية حماية أنفسهم من هذا الخطر "اصرخ – ادفع – اجرى – احكى".

وأوضح موسى عبدالله، المنسق الإعلامي لمديرية التعليم بالأقصر، أنه تم تنفيذ لقاءات التوعية بمكتبة مدرسة الأقباط الكاثوليك بالأقصر، حيث شارك مدير المدرسة وائل فاخر، ومنسق المكتبة العامة مايكل كرم، وعدد من المتطوعات ومنهم مارينا راجى، وميريت كرم، ومتابعي البرنامج.
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