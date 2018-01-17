المملكة تؤكد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ماليًا واقتصاديًا



وذكر بيان رسمي سعودي، منذ قليل، أن الرياض قررت إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني للحكومة في عدن، والتي تحظى بالاعتراف الدولي وذلك لتعزيز الوضعين الاقتصادي والمالي وإنقاذ الريال اليمني من الغرق.



وتقود السعودية منذ حوالي ثلاثة أعوام تحالفا عسكريا في اليمن لدعم سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين تتهمهم بتلقي الدعم من إيران.

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.ويأتي دعم خادم الحرمين في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية لليمنيين.