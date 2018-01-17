طريقة إعداد المكرونة باللبن

المكونات:

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

أربعة فصوص من الثّوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزّبدة.

باكيت من معكرونة السباجيتي أو الفوتتشيتي.

نصف ملعقة صغيرة من النّعناع المُجفّف.

أربعة أكواب من لبن الزّبادي.





طريقة التّحضير:

في قدر عميق نضع كمية وفيرة من الماء، نضيف إليه ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت القلي، نضع القدر على نار متوسطة حتّى يغلي الماء.

نضيف المعكرونة إلى الماء ونتركها مدّة عشر دقائق إلى أن تنضج تماماً.

نحضر طبقاً عميقاً ونضع فيه كمّية من الماء البارد والثّلج. نضع المعكرونة في مصفاة ثم نضعها في الماء البارد حتّى لا تتلاصق، نُقلّب المعكرونة بسرعة كي تبرد تماماً.

نصفّي المعكرونة جيّداً من الماء ثم نضعها في طبق عميق.

في مقلاة صغيرة وعلى نار متوسطة نضع الزّبدة والثّوم، نُقلّبه إلى أن تتصاعد رائحته، نضيف الكزبرة ونقلب عدّة ثواني فقط، نضيف الملح والنّعناع.

في طبق عميق نضع اللّبن ونضيف إليه خليط الثّوم والكزبرة، نُقلّب إلى أن تختلط المواد جيّداً.