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تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف العمرانية" لـ3 مارس

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:28 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف العمرانية لـ3 مارس
المستشار محمد ناجي شحاتة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأربعاء، بتأجيل إعادة محاكمة المتهم "عمر إ م"، وذلك فى الحكم الصادر ضد غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية فى الجيزة، ضمن قضية "أحداث عنف العمرانية" لجلسة 3 مارس المقبل لحضور المحامى الأصيل عن المتهم.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، أنهم ارتكبوا أعمال عنف فى شهر ديسمبر من العام 2013، وأنضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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