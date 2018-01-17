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خطة إسرائيلية لضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة والاعتراف بها رسميًا

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:27 م
خطة إسرائيلية لضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة والاعتراف بها رسميًا
70 بؤرة استيطانية
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وكالات
 

كشف التليفزيون الإسرائيلي في تقرير له عن تفاصيل "خطة سرية" تبلورها وزارة الدفاع من أجل ضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والاعتراف بها كأراض ومكونات رسمية تابعة لإسرائيل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت ترفض الاعتراف بهذه البؤر لأنها غير شرعية وبادر لإقامتها عدد من المستوطنين المتطرفين، إلا أن وزارة الدفاع حالياً ترغب في الاعتراف بها من أجل توفير الحماية لها ومنحها الدعم أو الامتيازات التي تحظى بها مختلف المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ويتزامن هذا التقرير الذي انفرد به التليفزيون الإسرائيلي مع ما انفردت به صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية والتي أشارت في تقرير لها إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس هذه الأيام فرض سلطته الأمنية على كل المناطق الواقعة خلف الجدار في منطقة القدس، ومنها مخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب.

 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن مناطق شعفاط وكفر عقب تقع تحت سلطة بلدية القدس ولكن منذ إقامة الجدار الفاصل تم فصلهما عن القدس بشكل كامل. وزعم التقرير أن هذه المناطق تحولت إلى "مناطق فوضى" ويخرج منها الكثير من المقاومين الفلسطينيين، الأمر الذي دفع بوزارة الدفاع إلى التفكير جدياً في ضم هذه المناطق لإسرائيل والسيطرة أمنياً عليها.

 

المزيد عن: خطة اسرائيلية الضفة اسرائيل 70 بؤرة استيطانية
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