اليوم.. سعيد مراد ينتظم في مران المصري استعدادا لبتروجت

ينتظم سعيد مراد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء في معسكر الفريق المغلق المقام بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة بتروجت المقبلة، والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وكان المدير الفني حسام حسن، قرر استدعاء اللاعب للمعسكر لتعويض غياب البوركينابي إيسوف واتارا الذي تأكد غيابه عن المباراة المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كان الجهاز الإداري للفريق، قد أنهى قبل أيام قليلة إجراءات قيد اللاعب في قائمة المصري، وذلك بعدما أنهى اللاعب إعارته لنادي الأسيوطي سبورت والتي استمرت ستة أشهر.